Telekom gibt Tolino ab!

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei der Deutschen Telekom, denn von dort gab es einige Neuigkeiten zu vermelden. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Telekom und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Erfolgsgeschichte! Der E-Book-Reader Tolino ist hierzulande äußerst erfolgreich wenn es darum geht, dem Platzhirsch Amazon Paroli zu bieten. Zusammen mit mehreren Buchhändlern war die Telekom in der Lage reichlich Kunden zu gewinnen. Doch die Telekom will ihre Anteile an dem Unternehmen veräußern und ihr Engagement in diesem Sektor nach nicht einmal vier Jahren beenden.

Interessent steht bereit! Scheinbar ist auch bereits ein Käufer für die Anteile gefunden, denn der japanische Anbieter Rakuten, der auf dem deutschen Markt bereits aktiv ist, zeigt großes Interesse, da dessen Plattform hierzulande kaum mehr als ein Nischendasein fristet. Damit sich das bald ändert, soll der Deal dann auch bereits Ende Januar über die Bühne gehen, sofern das Bundeskartellamt zustimmt.

Was für die Telekom dabei herausspringt ist derzeit noch nicht bekannt, doch die Marke Tolino soll dem Markt erhalten bleiben und selbst der Zugriff auf die HotSpots der Telekom soll weiter garantiert werden. Ist das ein intelligenter Schachzug von der Telekom? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

