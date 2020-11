Telekom erhöht Jahresprognose - starke Ergebnisse im dritten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

BONN (dpa-AFX) - Die gute Entwicklung der ersten neun Monate lässt die Deutsche Telekom ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich erhöhen.



Für 2020 solle nun ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingkosten (adjusted Ebitda AL) von mindestens 35 Milliarden Euro statt wie zuvor rund 34 Milliarden Euro erreicht werden, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow AL) liege nun bei 6 Milliarden Euro (zuvor 5,5). Angetrieben wurde die Prognoseanhebung von den Quartalsergebnissen der Tochter T-Mobile US.

Die Telekom misst ihren Erfolg im Tagesgeschäft an dem bereinigten Ebitda AL. Dabei rechnet sie die Effekte einer geänderten Leasingbilanzierung heraus, die das operative Ergebnis im historischen Vergleich aufblähen würde. Das bereinigte operative Ergebnis war im dritten Quartal mit 9,7 Milliarden Euro fast 50 Prozent größer als noch vor einem Jahr. Beim Umsatz schaffte der Konzern ein ordentliches Plus um 32 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro./ngu/stk