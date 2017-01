Telekom besorgt sich Geld: Die Probleme bleiben bestehen!

Liebe Leser,

alles in allem ist die Situation der deutschen Telekom nicht gerade rosig. Der Konzern schiebt einen gewaltigen Schuldenberg in Höhe von 48,5 Milliarden Euro vor sich her. Damit nicht genug, muss sich das größte europäische Telekommunikationsunternehmen gegen die immer stärker werdende Konkurrenz aus dem In- wie Ausland wehren. Die Zeiten der alleinigen Vormachtstellung des ehemaligen Staatskonzerns in Deutschland sind schon lange Geschichte.

Um den akuten Geldproblemen des Konzerns entgegenzuwirken, haben sich die Bonner nun einen monetären Zuschuss in Milliardenhöhe gesichert. Dies geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervor. So tätigte die Telekom Anleihen im Wert von 3,4 Milliarden Dollar mit einer Laufzeit von 3,5 sowie 10 Jahren. Der Zeitpunkt für die Geldbeschaffung ist jedenfalls klug gewählt – eingedenk der derzeit lukrativen Finanzierungsmöglichkeiten des US-Dollars. Die Geldmittel sollen laut Angaben auch genutzt werden, um alte Schulden zumindest anteilig zu finanzieren. Eine nachhaltige Investition dürfen Anleger jedoch nicht erwarten.

Die Telekom als Wettbewerber

Wie oben beschrieben, gerät die Telekom mehr und mehr unter Beschuss der Konkurrenz, wie zum Beispiel durch die United Internet AG und dergleichen. Umso wichtiger ist deshalb die Streuung der Unternehmensfelder, welche die Telekom bereits fleißig betreibt. So steigt der US-amerikanische Ableger T-Mobile US, welcher bereits durch einen Kredit gefüttert wird, zu einem immer relevanteren Spieler im wichtigen US-Mobile Markt auf.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

