Telekom-Warnstreik in Rheinland-Pfalz wird ausgeweitet

MAINZ (dpa-AFX) - Der Warnstreik der Telekom-Mitarbeiter in Rheinland-Pfalz wird an diesem Donnerstag ausgeweitet.



Die Gewerkschaft Verdi rief am Mittwoch die Mitarbeiter der Standorte Mainz, Koblenz, Bad Kreuznach, Simmern, Idar Oberstein und Kaiserslautern auf, von 6.00 Uhr an mit Beginn der jeweiligen Schicht bis zur Schicht am Folgetag auszusetzen.

Der Aufruf richte sich insgesamt an 650 Mitarbeiter, die überwiegend im Service arbeiteten, sagte ein Verdi-Sprecher am Mittwoch. In den jeweiligen Gegenden könne es deshalb Engpässe geben - etwa bei den Technikern. In Mainz sollen sich außerdem die Mitarbeiter des Callcenters beteiligen. Am Mittwoch hatten insgesamt etwa 210 Mitarbeiter in Saarbrücken und Trier ihre Arbeit niedergelegt.

Mit den Maßnahmen will Verdi in der laufenden dritten Verhandlungsrunde den Druck auf die Telekom erhöhen. Verdi fordert in bundesweiten Verhandlungen für rund 62 000 Tarifangestellte, Auszubildende und Dual-Studierende mehr Geld. Die dritte Runde dauert bis Donnerstag in Berlin.

Ein Telekom-Sprecher sagte, er schließe nicht aus, dass es am Donnerstag ein Angebot der Telekom gebe, das hänge aber vom weiteren Verlauf ab. Die Warnstreiks seien im erwarteten Rahmen. Es könne zu Einschränkungen kommen, die Telekom sei aber vorbereitet./jes/DP/he