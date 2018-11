Telekom: Über den Wolken wird’s billiger!

Seit einiger Zeit bietet die Telekom mit ihrem Service „Inflight“ auch über den Wolken WLAN-Verbindungen an. So können Telekom-Kunden derzeit in mehr als 220 Flugzeugen der Lufthansa Group entsprechende Internetverbindungen nutzen. Auf Interkontinentalflügen bieten 300 Maschinen diverser Fluglinien den Service an. Dazu zählen: Air France, Aer Lingus, Japan Airlines, Malindo Airlines oder China Airlines.

Telekom bringt zeitlich begrenztes Lockangebot

Ein Beitrag von Marco Schnepf.