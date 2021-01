Telekom-US-Tochter T-Mobile kann mehr Kunden gewinnen als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

BELLEVUE (dpa-AFX) - Die US-Tochter des Bonner Telekom-Konzerns hat im letzten Quartal 2020 noch mehr Neukunden gewonnen als ohnehin schon angepeilt.



Die Zahl der Telefonvertragskunden sei zwischen Oktober und Ende Dezember um 824 000 gewachsen, teilte T-Mobile US am späten Dienstag (Ortszeit) in Bellevue im US-Bundesstaat Washington auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Zuvor hatte das Unternehmen ein Plus von netto 600 000 bis 700 000 Neukunden in dem Bereich in Aussicht gestellt.

T-Mobile hatte die ursprünglich nach der Sprint-Übernahme Anfang April für das zweite Halbjahr angepeilte Kundenprognose bereits im dritten Quartal erreicht. Insgesamt hat das Unternehmen im vergangenen Jahr netto - das heißt nach Abzug von Kündigungen - rund 5,5 Millionen Vertragskunden hinzugewonnen. Darunter fallen neben Telefonverträgen auch Mobilfunkanschlüsse für Tablets oder andere Endgeräte.

Anfang April vergangenen Jahres hatte T-Mobile den kleineren Wettbewerber Sprint übernommen. Die Deutsche Telekom hofft dadurch auf Kosteneinsparungen und Synergieeffekte./ngu/men/mis