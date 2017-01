Telekom: Tolino-Übernahme erhält SEGEN des Kartellamts!

Lieber Leser,

die Pläne der Telekom, sich von seinen Anteilen am E-Reader-Unternehmen Tolino zu trennen, dürfen in die Tat umgesetzt werden. Das Bundeskartellamt erlaubt in einer aktuellen Entscheidung die Übernahme durch das japanische Unternehmen Rakuten. Nach vier Jahren verabschiedet sich die Telekom damit von dem Projekt, das dem Branchenriesen Amazon Konkurrenz machen sollte und damit zum Teil auch sehr erfolgreich war. Der Markenname soll weiter bestehen bleiben, die Telekom kündigte auch an, weiterhin die Internetverbindung für die Geräte zu realisieren.

Rakuten investiert in bekannte Märkte!

Für Rakuten ist es kein komplett neuer Markt. Mit dem Kobo haben die Japaner bereits einen eigenen E-Reader, der jedoch kaum Beachtung findet und vor allem in Deutschland weitgehend unbekannt ist. Tolino bringt es auf dem Markt der E-Books auf einen Marktanteil zwischen 30 und 40 Prozent, teilt das Kartellamt mit. Damit seien keinerlei wettbewerbliche Probleme zu erwarten. Marktführer Amazon bleibt mit seinem Kindle auch in Zukunft an der Spitze, die Bildung eines Monopols kann ausgeschlossen werden. Für die Telekom ist die Trennung von Tolino ein Schritt auf dem Weg zur Fokussierung auf die eigenen Kernkompetenzen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse