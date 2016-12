Telekom-Tochter verspricht GROßE ANKÜNDIGUNG!

Liebe Leser,

die Telekom-Tochter T-Mobile beschert ihrem Mutterkonzern in den USA ansehnliche Gewinne und konnte im laufenden Jahr mehr als ursprünglich prognostiziert wachsen. Doch die Verantwortlichen wollen sich auf ihren Erfolgen nicht ausruhen. Stattdessen versprach CEO John Legere in einem Videochat für die CES schon mal die nächste große Überraschung. Er ist sich sicher, die Kunden werden lieben, was T-Mobile in der Hinterhand hat. Zu konkreten Infos ließ er sich aber nicht hinreißen, stattdessen sollen die Leute „einfach abwarten und am fünften Januar einschalten“.

Kommt jetzt die nächste Revolution?

Zuletzt konnte T-Mobile der Konkurrenz in Form von AT&T und Verizon zahlreiche Kunden mit ungewöhnlichen Angeboten abluchsen. AT&T hat im laufenden Jahr knapp 270.000 Vertragskunden verloren, Verizon konnte zwar wachsen, verfehlte aber die Prognosen der Wall Street. T-Mobile hingegen konnte 2016 fast eine Million neue Kunden in den USA begrüßen und mausert sich so langsam aber sicher. Zu den Vorteilen beim rosa Riesen zählen unter anderem die Möglichkeit, unlimitiertes Datenvolumen zu buchen, bestehende Verträge von Konkurrenzunternehmen übernehmen zu lassen oder Videos und Musik zu streamen, ohne dass dies auf das eigene Datenvolumen angerechnet wird. Außerdem bietet T-Mobile in den USA als einziger die Möglichkeit, einen Teil des ungenutzten Datenvolumens in den nächsten Monat mitzunehmen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse