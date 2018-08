Telekom-Tochter T-Mobile US verbucht starken Kundenzustrom

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

BELLEVUE (dpa-AFX) - Die US-Tochter des Bonner Telekom-Konzerns hat im Frühjahr dank Kampfpreisen kräftig Kunden hinzugewonnen.



Im zweiten Quartal kamen nach Abzug von Kündigungen 686 000 neue Telefonverträge unter eigener Marke hinzu, wie T-Mobile US am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit wurden die Markterwartungen klar übertroffen, was den Aktienkurs nachbörslich leicht anschob.

Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar, während das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 7 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) zulegte. Vorstandschef John Legere sprach vom "besten zweiten Quartal" in der Geschichte seines Unternehmens.