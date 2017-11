Telekom-Tochter T-Mobile US und Sprint beenden Fusionsgespräche

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die Gespräche über eine Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint sind gescheitert. "Es konnte keine Einigung über die Rahmenbedingungen für einen solchen Zusammenschluss erzielt werden, weshalb die Gespräche jetzt beendet wurden", teilte die Telekom am Samstag mit. "Wir haben immer gesagt, dass - unter geeigneten Bedingungen - ein Zusammenschluss von T-Mobile mit einem anderen Unternehmen Kunden zusätzliche Vorteile und allen Aktionären Wertsteigerungs-Perspektiven bieten kann", so Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

"Diese Bedingungen waren hier nicht zu erreichen." Sprint-Chef Marcelo Claure erklärte, man erkenne die Vorteile einer Fusion, habe jedoch entschieden, dass es besser sei, alleine weiterzumachen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur