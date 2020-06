Telekom-Tochter T-Mobile US bekommt neuen Finanzchef

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

BELLEVUE (dpa-AFX) - Der zum Bonner Telekom-Konzern gehörende US-Mobilfunker T-Mobile US hat einen neuen Finanzvorstand ernannt.



Peter Osvaldik werde das Amt mit Wirkung zum 1. Juli übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) nach US-Börsenschluss am Hauptsitz in Bellevue im US-Bundesstaat Washington mit. Er folge auf Braxton Carter, der seit rund 19 Jahren für den Konzern tätig sei, und nun in den Ruhestand gehe. Osvaldik ist seit Januar 2016 bei T-Mobile und leitet dort derzeit noch als Vice President die Finanzbuchhaltung. Zuvor arbeitete er für die Geldautomatenbetreiber Outerwall und Coinstar sowie für die Beratungsfirma PwC./hbr/DP/zb