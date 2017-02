Telekom: Sie wird doch nicht etwa …?

Lieber Leser,

wenn Sie einmal in Ihrem Investorenleben den historischen Chart der Telekom-Aktie gesehen haben, dann dürfte Ihnen beim Lesen des Namens wohl stets nur ein Wort in den Sinn kommen: „Laaaangweiiiiilig!“

Wohl dem, der seit März 2000 kein Telekom-Aktionär war! Wie Sie dem Monatschart unschwer entnehmen können, fiel der Kurs ab dem genannten Zeitpunkt erst einmal ins Bodenlose: Von 104,90 Euro verloren die Telekom-Eigner in nur 27 Monaten -92,2% Ihres Kapitaleinsatzes. Das Tief wurde bei 8,14 Euro markiert.

Danach wurden die Hoffnungen auf ein fulminantes Comeback des rosaroten Riesen bis zum heutigen Tage bitter enttäuscht – also sage und schreibe 15 Jahre lang. Im Chart sehen Sie, dass der Telekom-Kurs seither in einer Preisspanne von minimal 7,69 Euro und maximal 17,63 Euro hin und her pendelte. Also seitwärts und somit „laaaangweiiiilig!“

Wie Sie dem Chart ebenfalls entnehmen können, notiert die Telekom-Aktie aktuell mit 16,45 Euro dem Top der vergangenen 15 Jahre so nahe, wie nur sehr selten. Da der DAX zugleich zur Wochenmitte erstmals seit April 2015 wieder die Marke von 12.000 Punkten überschreiten konnte, dürfen Sie davon ausgehen, dass das bei 12.390 Zählern liegende Allzeithoch in den nächsten Tagen „geknackt“ wird.

Geschieht dies, dann wäre das ein langfristiges Kaufsignal für den deutschen Leitindex. Und möglicherweise würde dann auch die Telekom-Aktie nach 15 Jahren endlich mal aus ihrem Dauerschlaf erwachen können.

Ich kann mir aus heutiger Sicht zwar nur schwerlich vorstellen, dass die Telekom-Aktie in diesem Fall aufsehenerregende Kursgewinne generieren wird. Aber eines würde dies gewiss leisten: Es wäre eine große Unterstützung für die weitere DAX-Tendenz, wenn dem Schwergewicht im Index der Aufbruch in Dimensionen gelänge, die es seit 15 Jahren nicht mehr erblickt hat!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

