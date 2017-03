Telekom: Höhere Dividende für 2017!

Liebe Leser,

nach der Vorlage der Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 prognostiziert die Deutsche Telekom für das laufende Jahr einen weiteren Umsatzanstieg. Auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll um rund 4% auf 22,2 Mrd. Euro steigen, wie das Telekommunikationsunternehmen in einer Pressemitteilung erklärte.

Dividende soll um 12% steigen!

Zudem erwartet die Telekom für das laufende Geschäftsjahr einen Free Cashflow von rund 5,5 Mrd. Euro. Das wäre ein Plus von 12% gegenüber 2016. Entsprechend der Ausschüttungspolitik des Unternehmens soll die Dividende in gleichem Maß wie der Free Cashflow zulegen. Für das vergangene Jahr wollen Vorstand und Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung eine Dividende von 60 Cent pro Aktie vorschlagen. Laut der Prognose für 2017 würde die Dividende damit im kommenden Jahr auf gut 67 Cent pro Aktie steigen.

USA und Deutschland als Wachstumstreiber!

Die aktuelle Prognose steht dem Konzern zufolge im Einklang mit den Wachstumsraten, die die Telekom beim Kapitalmarkttag 2015 in Aussicht gestellt hatte. Für die Jahre 2014 bis 2018 visiert das Unternehmen demnach beim Umsatz durchschnittliche jährliche Steigerungen von 1% bis 2% an. Beim bereinigten EBITDA sind es 2% bis 4%, beim Free Cashflow rund 10%. Als Haupttreiber für Umsatz sowie Ergebnis im Geschäftsjahr 2017 sieht die Telekom ein anhaltendes Kundenwachstum in den Vereinigten Staaten und ein steigendes Ergebnis in Deutschland.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rainer Lenzen.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse