Telekom-Chef unterstützt Corona-App-Pläne

BONN (dts Nachrichtenagentur) - Telekom-Chef Timotheus Höttges unterstützt Pläne, die Infektion mit dem Coronavirus über eine Smartphone-App einzudämmen. "Ich selbst wäre bereit, meine persönlichen Daten mit einer App zu teilen, um meinen Beitrag zu leisten, Leben zu retten", sagte er dem "Handelsblatt". Aber solch eine App werde nur auf freiwilliger Basis funktionieren.

Am Mittwoch hatten Entwickler und Forscher aus mehreren europäischen Ländern ein entsprechendes Smartphone-Programm präsentiert. Bei der Deutschen Telekom würden seit Ausbruch der Corona-Pandemie zehntausende Mitarbeiter des DAX-Konzern aus dem Homeoffice arbeiten, auch viele andere Firmen stellten ihre Arbeit um. "Ich bin mir sicher, dass wir auch nach Ende der Pandemie einen Digitalisierungsschub sehen werden", sagte Höttges. Als Konzernchef habe er sich zu Änderungen in seinem Verhalten entschlossen. "Ich werde meine Reisetätigkeit nach der Krise deutlich verringern. Ich bin viel produktiver, als wenn ich die ganze Zeit unterwegs bin", kündigte Höttges an.

Foto: über dts Nachrichtenagentur