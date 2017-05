Telekom-Chef steht Aktionären Rede und Antwort - T-Mobile US im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

KÖLN/BONN (dpa-AFX) - Telekom-Chef Tim Höttges legt auf der Hauptversammlung des Unternehmens an diesem Mittwoch (10 Uhr) Rechenschaft ab über das abgelaufene Geschäftsjahr 2016. Bei dem jährlichen Aktionärstreffen in Köln dürfte besonders die Zukunft des Mobilfunkgeschäfts in den USA im Zentrum der Aussprache stehen.



Die US-Mobilfunktochter, an der die Telekom zu zwei Dritteln beteiligt ist, galt bis vor einigen Jahren als Sorgenkind, hat sich inzwischen aber zu einer tragenden Geschäftssäule mit dynamischen Zuwächsen bei Kundenzahlen und Umsatz entwickelt. Höttges will sich alle Optionen offen halten.