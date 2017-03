Telekom Austria: Stabile Mobilkundenbasis im Jahresvergleich!

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Austria":

TA hat die vorläufigen Umsatzzahlen für das 4. Quartal 2016 vorgelegt. Im Jahresvergleich verzeichnete der Konzern eine stabile Mobilkundenbasis, die hauptsächlich Österreich zuzuschreiben war. Auf nahezu allen CEE-Märkten fand eine Verlagerung von Prepaid- zu Postpaid-Angeboten statt. Dabei stieg die Anzahl der umsatzgenerierenden Einheiten um 1,3%. Der Umsatz der Gruppe ging um 0,9% zurück. Die negativen Effekte aus der Abschaffung des Endkunden-Roamings in der EU waren hauptsächlich Österreich zuzuschreiben, während die negativen Effekte in Bulgarien, Kroatien und Slowenien bislang unerheblich waren.

Der Umsatz in Weißrussland erhöhte sich erneut um 7,2%

In Österreich ging der Umsatz um 2,7% zurück. Maßgeblich hierfür war vor allem der Rückgang beim Umsatz aus Mobilfunkdienstleistungen und aus dem Verkauf von Endgeräten. In Bulgarien erhöhte sich der Umsatz aufgrund höherer Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten sowie eines leichten Anstiegs der Erlöse aus Dienstleistungen um 2,6%.

In Kroatien stieg der Umsatz um 7,8% und profitierte weiterhin von der besseren Entwicklung im Mobilfunkgeschäft und einem anhaltenden Wachstum im Festnetzgeschäft. Der Umsatz in Weißrussland erhöhte sich erneut um 7,2%, was auf ein solides operatives Wachstum und auf verbesserte Wechselkurse zurückzuführen war. Im Dezember 2016 unterzeichnete TA einen Vertrag zum Kauf des Festnetzbetreibers Metronet in Kroatien. Die Konsolidierung des Unternehmens erfolgt voraussichtlich ab dem 1. Quartal 2017.

