Telekom Austria: Negative Effekte aus der Abschaffung des Endkunden-Roamings fielen geringer aus als erwartet!

Im 2. Quartal verzeichnete TA einen Anstieg der Mobilfunkkunden um 1,0%, der hauptsächlich der Republik Serbien sowie dem Wachstum in Kroatien und Bulgarien zuzuschreiben war, während die Kundenzahlen in Weißrussland und Mazedonien zurückgingen. Die Zahl der Mobilfunkkunden in Österreich ging um 1,4% zurück. Auf nahezu allen CEE-Märkten war eine Verlagerung von Prepaid- zu Postpaid-Angeboten zu beobachten. Die Zahl der umsatzgenerierenden Einheiten (RGUs) war nahezu stabil.

Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 7,8% auf 359,3 Mio €

Der Rückgang bei den RGUs in Österreich und Bulgarien wurde durch Zuwächse in allen anderen Märkten ausgeglichen. Der Umsatz der Gruppe stieg um 4,0% auf 966,4 Mio €. Ohne Währungseffekte, die sich im 2. Quartal auf positive 8,9 Mio € beliefen, erhöhte sich der Umsatz um 3,2%. Die negativen Effekte aus der schrittweisen Abschaffung des Endkunden-Roamings fielen etwas geringer aus als erwartet.

Der Umsatz im Festnetzgeschäft stieg aufgrund der Einführung des exklusiven Sport-TV-Pakets und der höheren Nachfrage nach Festnetzlösungen für Unternehmen sowie der Zunahme an Satelliten-TV-Kunden. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 7,8% auf 359,3 Mio €. In Österreich war das EBITDA-Wachstum von 4,8% den Festnetzumsätzen und einem niedrigeren Personalaufwand zuzuschreiben. Zudem profitierte das EBITDA von nicht zahlungswirksamen Posten durch Auflösung von Rückstellungen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.