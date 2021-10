Telekom Austria Aktie – Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Austria":

Während das 1. Quartal in den Märkten der TA noch von strengen Lockdowns geprägt war, begannen im 2. Quartal erste Lockerungen, was zu einem Anstieg der Verkäufe von Endgeräten führte. Der Quartalsumsatz legte um 6,4% auf 1,17 Mrd € zu, wobei der Umsatz in Lokalwährung in allen Märkten stieg, mit Ausnahme eines leichten Rückgangs in Slowenien.

Alle Sparten trugen zum Umsatzanstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



