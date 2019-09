Telekom Austria Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Austria":

Im 2. Quartal steigerte TA den Umsatz um 2,6%, was dem Geschäft aus Dienstleistungen in allen Märkten zuzuschreiben war. Der Festnetzumsatz profitierte vom Solutions-&-Connectivity-Geschäft sowie von TV-Content. Die Festnetz-RGUs stiegen um 0,5%, da die Zuwächse der Breitband-RGUs in CEE und höhere TV-RGUs die Rückgänge im Bereich der Sprachtelefonie kompensieren konnten. RGUs sind umsatzgenerierende Einheiten. Der Umsatz mit Mobilfunkdienstleistungen stieg in allen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung