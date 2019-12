Telekom Albania wählt STL und Cognity für ihr digitales Transformationsprogramm

London (ots/PRNewswire) - STL (https://www.stl.tech/) (NSE: STRTECH),einglobaler Datennetzwerkinnovator, gab in Partnerschaft mit Cognity, einemführenden europäischen Systemintegrator, die Unterzeichnung eines mehrjährigenstrategischen digitalen Transformationsabkommens im Wert von mehreren MillionenDollar mit Telekom Albania, dem ersten Mobilfunkunternehmen in Albanien,bekannt.Albaniens Telekommunikationsmarkt wächst erheblich, und mehr als 1,1 MillionenAbonnenten steigern die Nachfrage nach mobilen Daten. Telekom Albanien hat sichdafür entschieden, alle bestehenden Einschränkungen zu überwinden, indem es aufeine digitale Plattform umgestiegen ist, die von STL betrieben wird und in dennächsten 7 (sieben) Jahren von STL und Cognity gestaltet, bereitgestellt undverwaltet werden wird.STL und Cognity werden hochmoderne, lückenlose, offene und modulareSoftwarelösungen aus dem BSS/OSS-Portfolio der nächsten Generation von STLeinsetzen. Dies wird Telekom Albania bei der Zentralisierung, Automatisierungund Digitalisierung des Betriebs helfen und ihre Mobiltelefonie, drahtlosesBreitband, Festnetzanschlüsse, mobiles IPTV für Endverbraucher undGeschäftskunden umfassen. Die Umwandlung von mehreren althergebrachten Systemenzu einer DAWN-Plattform (einer auf DevOps und analytischer Intelligenzbasierenden, webscalefähigen Netzwerksoftwarelösung) von STL wird den Kunden vonTelekom Albania durch die Beschleunigung der Geschäftsagilität und derInternetgeschwindigkeit ein echtes Digital-First-Erlebnis ermöglichen."Bei Telekom Albania haben wir die Entscheidung getroffen, schnell zumodernisieren, um unseren Geschäftskunden und Endverbrauchern erstklassigeDienstleistungen zu bieten", sagte Emil Georgakiev, Chief Executive Officer vonTelekom Albania. "STL und Cognity werden uns dabei helfen, die Kundenerwartungenin Bezug auf eine Vereinfachung zu erfüllen, indem sie mehrere wichtigeGeschäftsprozesse wie Produktdefinition, Lead-Management, Preisbildung fürGeschäftskunden, Auftragserfassung und Rechnungsstellung transformieren werden.Mit dem am Geschäftswert orientierten und sich auf das Kundenerlebniskonzentrierenden Ansatz von STL werden wir in der Lage sein, unseren Kundenschneller eine Fülle von innovativen neuen Dienstleistungen und Erfahrungenanzubieten.""Führende Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen wie Telekom Albaniakonzentrieren sich darauf, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten, und sindbereit, die Markterwartungen erheblich zu übertreffen", sagte Anshoo Gaur, ChiefExecutive Officer, Network Software, von STL. Tilemachos Koulouris, VicePresident Europe von STL, ergänzte seine Gedanken und kommentierte zum neuenProjekt: "Wir sind sehr stolz darauf, gemeinsam mit unserem strategischenPartner Cognity ausgewählt worden zu sein, um das Geschäft von Telekom Albaniazu modernisieren, zu automatisieren und zu digitalisieren und dem Unternehmen zuermöglichen, sein Engagement zur Verbesserung des Lebens und der Unternehmen derBevölkerung zu erfüllen.""Wir fühlen uns durch das erweiterte Vertrauen geehrt, das Telekom Albania unsentgegenbringt. In den letzten 12 Jahren ist es uns gelungen, Telekom Albaniadurch bedeutende Transformationsprojekte zu fördern. Gemeinsam mit unseremstrategischen Partner STL wurden wir nun damit betraut, mit der lückenlosendigitalen Transformation von Telekom Albania fortzufahren. Wir sind begeistertvon dieser Gelegenheit und sind zuversichtlich, dass dies ein vorbildlichesProjekt auf dem Markt für Mittel- und Südosteuropa darstellen wird", sagteGeorge Gazepis, Chairman von Cognity.Über Telekom AlbaniaTelekom Albania beginnt eine neue Phase auf ihrem Weg, um zum bevorzugten undvertrauenswürdigsten Betreiber auf dem albanischen Markt zu werden. DasUnternehmen hat gerade erst eine Lizenz für eine Frequenz von 800 MHz für 7,5Millionen Euro erworben und wird weiter in die modernste Technologie für 4G/4G+Netzwerke investieren. Dieses Engagement in Verbindung mit dem menschlichenFachwissen und der modernen Ausrüstung garantiert, das sich Telekom Albania zueinem führenden Unternehmen in der Branche weiterentwickeln wird.Telekom Albania engagiert sich für technologische Innovationen, mit deren Hilfehervorragende Produkte und Dienstleistungen auf den Markt gebracht werden, undbegrüßt gleichzeitig jedes Projekt, das das Leben der albanischen Bevölkerungverbessern kann.Über Sterlite Technologies Ltd - STLSTL ist ein weltweit führender Anbieter von lückenlosen Datennetzwerklösungen.Wir entwickeln und implementieren konvergierte Glasfaser- und Drahtlosnetzwerkemit hoher Kapazität. Mit unserem Know-how von Webscale-Software,programmierbaren Netzwerken (SDN/NFV), Hyper-Scale-Netzwerk-Design,Bereitstellung sowie Glasfaser- und Kabellösungen sind wir der branchenführendeAnbieter von integrierten Lösungen für globale Datennetzwerke. Wir arbeiten mitglobalen Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Unternehmen, Bürgernetzwerken undgroßen Unternehmen zusammen, um solche cloud-native, software-definierteNetzwerke zu gestalten, zu errichten und zu verwalten.Bei STL steht die Innovation im Mittelpunkt. Mit einem intensiven Fokus auf derEntwicklung von lückenlosen Netzwerklösungen führen wir Grundlagenforschung inNetzwerkanwendungen der nächsten Generation in unseren Kompetenzzentren durch.STL verfügt über eine starke globale Präsenz mit Anlagen der nächsten Generationfür die Vorformung optischer Kabel sowie für die Glasfaser- und Kabelproduktionin Indien, Italien, China und Brasilien sowie zwei Softwareentwicklungszentrenin Indien und eine Planungsanlage für Datenzentren im Vereinigten Königreich.Über CognityCognity ist ein führendes SI, das sich auf digitale Transformation undBefähigung konzentriert und in Europa und im Nahen Osten geschäftlich tätig ist.Es hat seinen Hauptgeschäftssitz in Athen und Niederlassungen in London, Sofia,Bukarest und auf Zypern.Wir fördern, liefern und unterstützen große Projekte zur lückenlosenTransformation, die es unseren Kunden ermöglichen, auf ihre digitale Zukunftzuzugehen, ohne ihre Geschäftsziele von heute zu beeinträchtigen.Wir sind stolz auf unser diversifiziertes Portfolio von Kundenerlebnissen (CX)und CRM, unsere Rechnungslegung, Auftragsverwaltung, cloud-bereite Middleware,den digitalen Handel und die digitale Pflege, Big Data, Datenmanagement undDatenverwaltung. Was uns jedoch von anderen unterscheidet, ist unsere regionaleReichweite mit lokalen Kenntnissen, die wir durch über 35 erfolgreicheGroßprojekte in den Bereichen Telekommunikation, Bankwesen, Finanzwesen undVersicherungswesen für Kunden in mehr als 10 Ländern gesammelt haben. Dazugehörten auch große Telekommunikationskonzerne, wie DT, Vodafone und TelenorCEE.Vinay Rawat, Head Anish ChoudharyMedia Relations anish.choudhary@genesis-bcw.comvinay.rawat@stl.tech +91-9873116664+91-8879237931Pressekontakt:Logo - https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139911/4476380OTS: Sterlite Technologies LtdOriginal-Content von: Sterlite Technologies Ltd, übermittelt durch news aktuell