Telekom Aktie: Das ist kein vorläufiger Aprilscherz!

Pünktlich zur anstehenden Hannover Messe am 1. April übernimmt ein erfahrener Top-Manager die Leitung des T-Systems-Geschäftsbereichs IoT: Dies kündigte die Telekom am Mittwoch an. Das Ruder im Bereich des Internets der Dinge soll demnach von Rami Avidan übernommen werden. Der Manager hatte zuvor die IoT-Sparte des schwedischen Telko-Riesen Tele2 verantwortet.

Neuer Manager soll mit seiner Expertise IoT-Geschäft ankurbeln

„Ich freue mich sehr, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.