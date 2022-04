Telehealth-Aktien 2022: 2 zum Kaufen, 1 zum Beobachten

In 3 Sätzen

Die Telemedizin, also die medizinische Versorgung per Telefon oder Internetvideo, verzeichnete im Jahr 2020 einen starken Anstieg. Dieser Wachstumstrend verlangsamte sich im Jahr 2021, da viele Menschen in die Arztpraxen zurückkehrten. Aber der Trend zur Telemedizin ist noch nicht vorbei. Die großen Technologieunternehmen sehen das anders. Amazon Care wurde Anfang 2022 US-weit eingeführt, und Oracle und Microsoft haben große Übernahmen in diesem Bereich getätigt, wobei erstere das Gesundheitssoftwareunternehmen Cerner und letztere das Unternehmen Nuance für künstliche Intelligenz übernommen haben.

Ich glaube, dass die Telemedizin bis in die 2020er-Jahre ein enormer Wachstumstrend bleiben wird. Trotz eines massiven Kurseinbruchs ist das führende Unternehmen im Bereich Telemedizin Teladoc Health (WKN: A14VPK) in meinen Augen immer noch ein Kauf. Das Gleiche gilt für Doximity (WKN: A3CS1K), und auch DocGo (WKN: A3C69U) ist einen Blick wert. Was genau steckt dahinter?

1. Immer noch im Wachstumsmodus

Der Marktführer in diesem Bereich, Teladoc Health, musste einen enormen Rückschlag seines Aktienkurses hinnehmen. Derzeit ist der Kurs um fast 80 % von seinem Allzeithoch gefallen. Das Wachstum des einstigen Pandemie-Lieblings hat sich im letzten Jahr abgeschwächt und viele Anleger sind mit den geringen Gewinnmargen von Teladoc unzufrieden. Die Marktkapitalisierung von Teladoc in Höhe von 11,7 Mrd. US-Dollar ist weit weniger als die 18,5 Mrd. US-Dollar in bar und in Aktien, die für die Übernahme des Connected-Care-Technologen Livongo Health Ende 2020 gezahlt wurden.

Die Teladoc-Aktie hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt. Aber es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen 2015 an die Börse gegangen ist und eine Erfolgsbilanz von beständigem Umsatzwachstum aufweist. Das Management ist der Ansicht, dass seine virtuelle Versorgungsplattform für die Primärversorgung, die psychische Gesundheit, das Management chronischer Erkrankungen und eine Reihe von Spezialversorgungsangeboten weiter expandieren wird. Es geht davon aus, dass die Umsätze bis 2024 um durchschnittlich 25 bis 30 % steigen werden, weitere Übernahmen ausgenommen.

Sollte Teladoc dies gelingen, würde dies bis 2024 einem Jahresumsatz von etwa 4 Mrd. US-Dollar entsprechen. Das Unternehmen beginnt auch, eine profitable Größenordnung zu erreichen. Der freie Cashflow (FCF) betrug im vergangenen Jahr 130 Mio. US-Dollar. Das ist eine geringe Gewinnspanne, wenn man bedenkt, dass Teladoc im Jahr 2021 einen Umsatz von knapp über 2 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet hat.

Derzeit wird Teladoc zum 88-Fachen des FCF der letzten zwölf Monate und dem 4,5-Fachen des für 2022 erwarteten Umsatzes zum Unternehmenswert gehandelt. Das führende Unternehmen im Bereich der Telemedizin wird beweisen müssen, dass seine Wachstumsprognosen realistisch sind, insbesondere nach der für 2021 gemeldeten Verlangsamung der virtuellen Pflege. Auch die Konkurrenz durch Big Tech ist ein Problem. Ich glaube jedoch, dass sich die digital vernetzte Pflege weiter verbessern und ihren Anteil am gesamten Gesundheitsmarkt ausbauen wird.

Teladoc wird davon in hohem Maße profitieren. Es wird eine holprige Fahrt werden, aber jetzt scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um wieder an dieser Aktie zu knabbern.

2. Vernetzte Pflege mit Social-Media-Aspekt

Doximity, das soziale Netzwerk für Angehörige der Gesundheitsberufe, hat vor etwa einem Jahr seinen Börsengang durchgeführt und dabei über 600 Mio. US-Dollar eingesammelt. Nicht, dass Doximity das Geld dringend gebraucht hätte. Das kleine Unternehmen meldete, dass es in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres 2022 fast 79 Mio. US-Dollar an FCF erwirtschaftet habe, was einer FCF-Gewinnmarge von 32 % entspricht. Das ist nicht schlecht für das erste Jahr als börsennotiertes Unternehmen eines Neulings.

Aber was hat Doximity mit Telemedizin zu tun? Doximity ist weit mehr als eine soziale Plattform, über die medizinische Fachkräfte in Kontakt bleiben können. Es verfügt auch über integrierte Anruf- und Videofunktionen für Arzt-zu-Arzt- und Arzt-zu-Patienten-Konsultationen. Sie verfügt über HIPAA-konforme Tools für den Austausch von Krankenakten. Und Doximity hat gerade einen kleinen Teil seiner liquiden Mittel (zum 31. Dezember 2021 verfügte das Unternehmen über 766 Mio. US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen) eingesetzt, um das kleine Unternehmen Amion zu übernehmen. Das bietet Software für die Terminplanung von Ärzten an.

Doximity arbeitet aus einer Position der Stärke heraus und meldet eine zunehmende Akzeptanz digitaler Tools bei Leistungserbringern und Patienten gleichermaßen. Laut einer aktuellen Doximity-Studie gaben drei Viertel der befragten Patienten an, dass sie die Telemedizin auch nach der Pandemie weiter nutzen werden.

Abgesehen von der Amion-Übernahme geht Doximity davon aus, dass das Unternehmen auch im nächsten Jahr ein rasantes Wachstum verzeichnen werde. Für das Geschäftsjahr 2023 (die zwölf Monate bis zum 31. März 2023) rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg des Jahresumsatzes auf etwa 450 Mio. US-Dollar, was einer Steigerung von 33 % gegenüber der Prognose für das laufende Jahr entspricht. Doximity ist hochprofitabel und weist hervorragende Wachstumszahlen auf, sodass das Unternehmen im Moment eine hervorragende langfristige Kaufgelegenheit darstellt. Die Aktie wird zum 85-Fachen des trailing 12-month FCF gehandelt, aber ich denke, das ist ein lohnender Aufschlag. Vorausgesetzt, man hat als Anleger mindestens ein paar Jahre Zeit, um diese aufstrebende Wachstumsstory mitzugehen.

3. Mobile Pflege und die letzte Meile

DocGo ist ein Neueinsteiger in die Welt der Telemedizin-Aktien, der Ende 2021 über SPAC an die Börse ging. Das Unternehmen agiert als Anbieter von mobilen Gesundheits- und Transportdiensten auf der letzten Meile (ambulante Dienste) sowie als technologiegestützter Dienst, der einen Pflegedienst dorthin schickt, wo es am bequemsten ist (zu Hause oder am Arbeitsplatz des Patienten).

Der Betrieb der Technologie und die Beschäftigung von medizinischem Fachpersonal ist nicht billig. Das zeigt sich auch in den Finanzzahlen. Im Jahr 2021 meldete DocGo einen Betriebsgewinn von nur 15,3 Mio. US-Dollar bei einem Gesamtumsatz von 319 Mio. US-Dollar. Der FCF für das gesamte Jahr lag bei minus 6,76 Mio. US-Dollar. DocGo gibt selbst zu, dass es stark auf die Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern angewiesen sei. Die Nierendialysezentrumskette Fresenius trug im letzten Jahr etwas mehr als 7 % zum Umsatz von DocGo bei. Diese Abhängigkeit könnte sich als Belastung erweisen, wenn strategische Partner plötzlich beschließen, eine andere Richtung einzuschlagen.

Dennoch hat DocGo meine volle Aufmerksamkeit. Die Gesamteinnahmen stiegen im letzten Jahr um 239 %. Und obwohl die Rentabilität gering ist, handelt es sich immer noch um ein kleines Unternehmen. Wenn DocGo skalierbar ist und die Gewinnmargen mit der Expansion steigen, könnte dieses Umsatzwachstum für die Aktionäre in Zukunft viel wert sein. Nach seinem SPAC-Börsengang verfügte das Unternehmen 2021 über fast 176 Mio. US-Dollar an Barmitteln und nur 1,9 Mio. US-Dollar an Schulden.

Natürlich wird DocGo beweisen müssen, dass es weit mehr ist als ein technologiegestützter Anbieter von Krankenwagen und mobiler Pflege. Wenn es nicht mehr als das ist, könnte es für das Unternehmen schwierig werden, da es darum kämpft, Marktanteile von etablierten ambulanten und mobilen Arztdiensten zu gewinnen. Aber das Unternehmen wirbt damit, dass seine Plattform elektronisch das richtige Fachpersonal mit der richtigen Ausrüstung und zur richtigen Zeit entsenden kann und dem Fachpersonal, das die Behandlung durchführt, mobile medizinische Aufzeichnungen und Einblicke bietet.

Mit anderen Worten: DocGo könnte eine Brücke zwischen Telemedizin und persönlichen Arztbesuchen sein. Das Management geht davon aus, dass das Unternehmen bis 2022 ein Wachstum von etwa 30 % verzeichnen wird. Diese Aktie muss sich vielleicht erst noch beweisen, aber sie steht auf meiner Beobachtungsliste.

