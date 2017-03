Telefonwerbung: Bestätigungslösung im Bundesrat / Falsches Signal zum falschen Zeitpunkt - DDV lehnt vermeintliches Heilmittel ab

Frankfurt am Main (ots) - Erwartungsgemäß hat der Bundesrat am 10.März 2017 den Gesetzantrag des Landes Baden-Württemberg vom 23.Februar zur Verschärfung der Vorschriften zur Telefonwerbung an denzuständigen federführenden Rechtsausschuss verwiesen. Danach sollenauf Werbeanrufen basierende Verträge zwischen Unternehmen undVerbrauchern erst dann wirksam werden, wenn der Unternehmer seintelefonisches Angebot gegenüber dem Verbraucher auf einem dauerhaftenDatenträger beispielsweise per Post, E-Mail, Fax oder SMS bestätigtund der Verbraucher sich mit dem Angebot in Textform einverstandenerklärt.DDV-Präsident Patrick Tapp: "Das vermeintliche Heilmittel einerBestätigungslösung wird nicht dadurch besser, dass es populistischimmer wieder und wieder aus der Schublade hervorgeholt wird."Abzuwarten sei, so Tapp, erst einmal der Evaluierungsbericht derBundesregierung zum Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken. Allesdeute darauf hin, dass die Gesetzesverschärfung von 2013 bereitsseine positiven Wirkungen in puncto Werbeanrufe aufzeige. Schondeshalb sei der Gesetzesantrag ein falsches Signal zum völligfalschen Zeitpunkt. Entscheidend sei zwischen Werbeanrufen einerseitsund Telefonbetrügereien andererseits zu differenzieren.Mittels Telefon begangene kriminelle Betrügereien müssen nachMeinung des DDV wirksam Einhalt geboten werden, indem der bestehendeRechtsrahmen ausgeschöpft wird. So könntenSchwerpunktstaatsanwaltschaften im Bereich Telekommunikation gegenkriminell agierende Call Center vorgehen. Der vorliegendeGesetzesantrag dient nach Auffassung des DDV nicht der Verhinderungkriminellen Vorgehens, sondern entzieht - am Ziel völlig vorbei -jedem seriös und redlich betriebenen Outbound-Telefonmarketingwirtschaftlich den Boden. Der DDV sieht keinerlei Notwendigkeit, diebereits heute sehr restriktiven Regelungen zur unerlaubtenTelefonwerbung weiter zu verschärfen. Der DDV weist daraufhin, dassder Verbraucher durch sein gesetzlich verbrieftes Widerrufsrecht sehrweitgehend geschützt ist."Wir werden uns massiv dafür einsetzen, dass der Irrweg weitererGesetzesverschärfungen vermieden wird und der Fokus auf dieVerbesserung der Durchsetzung bestehenden Rechts gelegt wird", soTapp. Der DDV ruft dazu auf, sich die bereits 2009 eingehend geführteDiskussion vor Augen zu führen, um nicht durch immer wieder gleicheDiskussionen Zeit in der konkreten Bekämpfung von Telefonbetrügereienzu verlieren.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069)401276513, Fax: (069)401276599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell