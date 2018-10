Telefonieren statt registrieren: So vereinbaren die Deutschen Termine bei Ärzten, Restaurants, Handwerkern und Co.

Köln (ots) - Eine Online-Befragung von YouGov Deutschland imAuftrag von Greven Medien zeigt, wie die Deutschen am häufigstenTermine vereinbaren: 73 Prozent buchen ihre Termine am häufigstentelefonisch. 16 Prozent gehen persönlich im Geschäft vorbei undvereinbaren Termine vor Ort. Nur 5 Prozent nutzen vorrangigOnline-Terminvergaben. Die Möglichkeit, im Internet Termine zuvereinbaren, ist trotzdem für die Hälfte der Befragten (50 %) wichtigbis äußerst wichtig, vor allem weil man so freie Termine einsehen,auswählen und buchen kann (56 %).Aktuell nutzen nur 5 Prozent der Befragten vorrangig dieMöglichkeit der Online-Terminvergabe. Dabei sind mit 11 Prozentbesonders die Generation der 18- bis 34-Jährigen Vorreiter. Obwohl 50Prozent der Befragten die Möglichkeit als wichtig bis äußerst wichtigbeurteilen, haben 37 Prozent noch nie eine Online-Terminbuchungvorgenommen."Unsere Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen ihreTermine mit Dienstleistern oder auch Reservierungen am häufigstentelefonisch vereinbart. Die Nutzung von Online-Terminvergaben scheintsich also noch nicht durchgesetzt zu haben: Nur 5 Prozent nutzendiesen Weg, um Termine zu buchen - obwohl diese Möglichkeit alswichtig eingestuft wird. Das Potenzial ist groß, dennoch bieten nurdie wenigsten Unternehmen und Dienstleister auf ihrer WebsiteOnline-Terminbuchungen an", kommentiert Patrick Hünemohr,Geschäftsführer von Greven Medien.Dabei bringt die Einrichtung von Online-Terminbuchungssystemen fürUnternehmen und Dienstleister aber auch für Kunden deutliche Vorteilemit sich. 56 Prozent der Befragten schätzen vor allem dieMöglichkeit, alle freien Termine einsehen zu können. 45 Prozentfinden Terminbestätigungen und -erinnerungen per E-Mail oder SMSvorteilhaft und 38 Prozent schätzen es, dass sie ihre Termine leichtverwalten können. Wichtig ist vor allen Dingen die einwandfreieUmsetzung auf der Website: Ist die Bedienung nicht intuitiv oder dieSeite zur Buchung nicht erreichbar, springen Termininteressierte ab.www.greven.dePressekontakt:Grafik & Text: https://ftp.counterpart-group.de/_UQUsMnmaWSDEdRKontakt: lena.hanenberg@counterpart.deOriginal-Content von: Greven Medien, übermittelt durch news aktuell