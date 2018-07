Telefonica verdient operativ überraschend mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Telefonica-Konzern hat im zweiten Quartal operativ überraschend viel verdient.



Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei dank deutlich niedrigerer Kosten um 1,9 Prozent auf 4,24 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Mutter von Telefonica Deutschland am Donnerstag in Madrid mit. Experten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 3,9 Milliarden Euro gerechnet.