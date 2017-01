Telefonica Group entscheidet sich wieder für P.I. Works um mobile Nutzererfahrung zu verbessern

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Istanbul und Madrid (ots/PRNewswire) -Als vertrauenswürdiger Lösungsanbieter der Telefonica Grouperhielt P.I. Works erneut einen Vertrag zur Bereitstellung vonumfassenden mobilen Netzwerkoptimierungsdiensten für Lateinamerikaund Europa.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160523/370754LOGO )(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/454484/Telefonica_PI_Works_Logo.jpg )Telefonica will die Gesamtqualität seiner mobilen Diensteverbessern und eine nahtlose mobile Nutzererfahrung währendbesonderer Veranstaltungen wie Festivals und Sportveranstaltungenbereitstellen. Auch für diesen Zweck wird Telefonica mit P.I. Workszusammenarbeiten, um von den Optimierungsfähigkeiten in Echtzeit vonP.I. Works' zentralisiertem SON-Produkt, uSON, und seinenprofessionellen Dienstleistungen zu profitieren.Laut José Manuel Alvarez, RAN Optimization Manager bei Global CTOUnit, Telefonica: "P.I. Works Dienstleistungen haben nachweislicheinen großen Mehrwert zur mobilen Erfahrung der Kunden von Telefonicageschaffen, indem die gesamte Netzwerkqualität verbessert wurde undwährend gut besuchter Veranstaltungen eine nahtlose Benutzererfahrungbereitgestellt wird. Daher wollen wir einmal mehr von deren Erfahrungprofitieren. Die Kapazitäten in Hinblick auf Technologie undAnbietervielfalt von P.I. Works zusammen mit deren praxiserprobtenLösungen und professionellen Dienstleistungen sind die Gründe, warumwir uns für P.I. Works entschieden haben.Eren Sivasli, Verkaufsleiter, P.I. Works, erklärte: "P.I. Worksstellt Optimierungslösungen für die führenden Mobilfunkbetreiberweltweit bereit. Wir werden dem Konzern Telefonica erstklassigeDienstleistungen unter Nutzung unseres praxiserprobtenuSON-Produktportfolios bereitstellen."Informationen zu TelefónicaTelefónica ist nach Marktkapitalisierung und Anzahl der Kundeneines der größten Telekommunikationsunternehmen weltweit und bietetein umfassendes Angebot sowie eine Konnektivitätsqualität, die übererstklassige Festnetz und Mobilfunknetzwerke bereitgestellt wird. Alsein wachsendes Unternehmen ist es stolz darauf, eine besondereErfahrung bereitzustellen, die auf seinen Unternehmenswerten sowieeiner öffentlichen Position beruht, die die Kundeninteressenverteidigt.Das Unternehmen weist eine bedeutende Präsenz in 21 Ländern sowie322 Millionen Anschlüssen weltweit auf. Telefónica verfügt über einestarke Präsenz in Spanien, Europa und Lateinamerika, wo einSchwerpunkt für die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmenliegt.Informationen zu P.I. WorksP.I. Works ist ein führender Anbieter von Lösungen der nächstenGeneration zur Verbesserung der Netzwerkleistung. Unsere Expertisezusammen mit unseren kommerziell verfügbaren Produkten ermöglichen esMobilfunkbetreibern, ihre Netzwerkqualität und Kundenerfahrung zuverbessern.Unsere Produktfamilie, Unified Self Organizing Networks(uSON[TM]), automatisiert die Routineoptimierung und die operativenAufgaben von komplexen Mobilfunknetzwerken, um Kapazitäts- undAbdeckungsprobleme zu lösen. P.I. Works stellt Lösungen für mehr als30 Betreiber in 28 Ländern bereit. P.I. Works spielt als unabhängigerSoftwarelösungsanbieter im 3GPP SON Standardisierungsforum einewichtige Rolle.Pressekontakt:Melih Muratmarketing@piworks.nethttp://www.prnewswire.co.ukOriginal-Content von: P.I.Works, übermittelt durch news aktuell