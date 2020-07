Telefonica Deutschland im freien Fall!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Eine echte Geduldsprobe erleben heute die Telefonica Deutschland-Aktionäre. Die Aktie büßt nämlich rund vier Prozent ein. Damit fallen die Preise für ein Wertpapiert auf 2,55 EUR. Ist das der Beginn einer großen Bärenparty oder ruhen sich die Bullen nur kurz aus?

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Telefonica Deutschland rutscht nämlich mit mächtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterstützung zu. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund null Prozent. Diese Marke liegt bei 2,54 EUR. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von Telefonica Deutschland überzeugt sind, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Wer ohnehin auf der Baisse-Seite engagiert ist, dürfte sich heute über weitere Gewinne freuen.

