Telefonica Deutschland etwas optimistischer bei Ergebnisprognose

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Mobilfunker Telefonica Deutschland (O2) hat nach dem dritten Quartal die Latte für das Jahresergebnis etwas höher gelegt.



Nun rechnet der Konzern beim um Sonder- und Regulierungseffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fest mit einem leichten Plus gegenüber dem Vorjahreswert, wie der im MDax notierte Konzern am Dienstag in München mitteilte. Bisher war das lediglich das obere Ende der Prognosespanne, am unteren Ende hatte der Konzern auch noch ein operatives Ergebnis lediglich auf Vorjahresniveau für möglich gehalten.

Bei der Prognose klammert der Konzern Regulierungseffekte wie den Wegfall der EU-Roaminggebühren im Vorjahr aus. Im dritten Quartal kletterte das so ermittelte operative Ergebnis um 5,6 Prozent auf 494 Millionen Euro - das war mehr als von Analysten erwartet.

Der Umsatz schrumpfte bei den Münchenern um 1,1 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro. Der Serviceumsatz im Mobilfunk ging wegen Einschnitten durch die Regulierungsbehörden um 0,4 Prozent zurück, ohne diese wäre er um 0,6 Prozent gestiegen. Unter dem Strich reduzierte sich der Verlust von 39 Millionen Euro vor einem Jahr nun auf 30 Millionen Euro. Das Management stellte zudem für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende von 0,27 Euro je Aktie in Aussicht - einen Cent mehr als für das Vorjahr./men/he