Telefonica Aktie: Das wurde veräußert!

Das spanische Telekommunikationsunternehmen Telefonica S.A. (NYSE:TEF) gab am Mittwoch bekannt, dass es über seine Tochtergesellschaft Telxius Telecom S.A. eine Vereinbarung zum Verkauf von Sendemasten mit dem Betreiber von Kommunikationsinfrastrukturen American Tower Corp (NYSE: AMT) abgeschlossen hat. Das Geschäft hat einen Wert von 7,7 Mrd. € (ca. 9,38 Mrd. $) und wird vollständig in bar bezahlt. Telefonica hat vereinbart, seine Telekommunikationstürme in Spanien, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



