Telefonica Aktie: Alles andere als uninteressant …

Telefonica, ein Unternehmen aus dem Markt "Integrierte Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 00:53 Uhr) mit 2.967 EUR beinahe unverändert (+0.01 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Unsere Analysten haben Telefonica nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Telefonica liegt bei 16,46, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Telefonica bewegt sich bei 48,36. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Telefonica mit einem Wert von 83,06 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,16 , womit sich ein Abstand von 175 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Telefonica erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 2 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +24,27 Prozent im Branchenvergleich für Telefonica bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,39 Prozent im letzten Jahr. Telefonica lag 21,87 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

