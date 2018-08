Teleflex: Wo soll das nur hinführen?

Für die Aktie Teleflex aus dem Segment "Gesundheitsausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 09.08.2018 ein Kurs von 232,06 USD geführt.

Unsere Analysten haben Teleflex nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teleflex liegt bei einem Wert von 32,61. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Medical Equipment & Devices" (KGV von 66) unter dem Durschschnitt (ca. 51 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Teleflex damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Teleflex wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Teleflex aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Teleflex liegt im Mittel wiederum bei 286,11 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 232,06 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 23,29 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Teleflex insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Teleflex damit 8,14 Prozent unter dem Durchschnitt (19,69 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Medical Equipment & Devices" beträgt 13,95 Prozent. Teleflex liegt aktuell 2,41 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".