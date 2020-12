Telefónica macht Fortschritte beim Ausbau des 4G-Mobilfunks

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mit fast einem Jahr Verspätung hat der Netzbetreiber Telefónica (O2) nach eigenen Angaben staatliche Auflagen zum Ausbau seines Mobilfunknetzes erfüllt.



Die eigenen Antennen erreichten nun 98 Prozent der Haushalte in Deutschland mit 4G, teilte Telefónica am Dienstag in München mit. Dieser Wert hätte bereits Ende 2019 eingehalten werden müssen, damals kam die Firma nach eigenen Angaben aber nur auf 84,3 Prozent. Die Wettbewerber Deutsche Telekom und Vodafone erreichten die Vorgabe zum bundesweiten Schnitt hingegen schon damals.

Bei anderen Auflagen verfehlten hingegen alle Netzbetreiber die Ziele

- die Telekom und Vodafone recht knapp, Telefónica mit seiner Marke

O2 hingegen sehr deutlich. Hier ging es unter anderem um die Vorgabe, in jedem Bundesland mindestens 97 Prozent der Haushalte mit dem Mobilfunk zu erreichen - Anfang 2020 hatte Telefónica das nur in den drei Stadtstaaten geschafft.

Seither habe man große Fortschritte gemacht und etwa in Hessen 20 Prozentpunkte aufgeholt und in Rheinland-Pfalz 30 Prozentpunkte, hieß es nun von Telefónica. Ein Firmensprecher zeigte sich zuversichtlich, auch diese Vorgaben bis Jahresende einhalten zu können. Anfang 2021 melden alle Unternehmen ihre Fortschritte an die Bundesnetzagentur. Die Behörde überprüft die Angaben dann.

Die Deutsche Telekom und Vodafone haben inzwischen nach eigenen Angaben alle 97-Prozent-Mindestvorgaben für die Bundesländer erreicht, damit sind sie weiter als ihr Konkurrent aus München./wdw/DP/jha