Telefónica Deutschland erhält Design-Auszeichnung: Red Dot Award: Communication Design für den Geschäftsbericht 2016 (FOTO)

München (ots) -Der Red Dot Award: Communication Design 2017 in der KategorieAnnual Reports geht an Telefónica Deutschland. Der Geschäftsbericht2016 mit dem Titel "OnLife - digitales Leben gestalten" setzte sichunter 8000 Einreichungen aus 50 Ländern durch. Das Konzept desOnline-Magazins überzeugte die Jury mit einem innovativem Design unddigital aufbereiteten Inhalten.Im Rahmen des Awards bewerteten 24 Experten die von Agenturen,Designern und Unternehmen eingereichten Arbeiten anhand vonDesign-Qualität und Kreativität. Der Red Dot Award: CommunicationDesign steht für die international besten Kampagnen,Marketingstrategien sowie Kommunikationslösungen. TelefónicaDeutschland hat sich mit den Besten der Branche in einem derwichtigsten Wettbewerbe für Kommunikationsdesign gemessen und mit dem"Red Dot" eines der anerkanntesten Qualitätssiegel weltweitgesichert.Als OnLife Telco im digitalen Alltag der GesellschaftTabellen und Zahlen waren gestern. Mit dem Online-Geschäftsbericht2016 positioniert sich Telefónica Deutschland genau dort, wo eine"OnLife Telco" stehen muss - mitten im digitalen Alltag derGesellschaft. Mit Hilfe digitaler Features, Videos und Bilder, diemultimedial und kommunikationsstark aufbereitet sind, liefert dasOnline-Magazin einen Einblick in das digitale Leben. Das Magazinpräsentiert sich dabei als öffentlicher Platz in Deutschland auf demTelefónica Deutschland eine Begegnung auf Augenhöhe für seine Kundenund Stakeholder ermöglicht.Die Leser begegnen dort 14 Protagonisten aus unterschiedlichenZielgruppen mit verschiedenen Lebensinhalten und digitalenBedürfnissen. Sie alle stellen sich persönliche Fragen zurDigitalisierung: mit dem Konzept und den Möglichkeiten der OnLifeTelco möchte Telefónica Deutschland eine Antwort auf diese Fragenbieten. Im Zuge dessen thematisiert das Online-Magazin neben denverschiedenen Produkten und Services für die Kunden außerdem dieaktuelle Strategie des Unternehmens sowie die Highlights aus demGeschäftsjahr 2016.Der Red Dot AwardGeschaeftsbericht 2016 - ThemenDer "Red Dot" ist weltweit alseines der begehrtesten Qualitätssiegel für gute Gestaltung bekannt.Der Award wird jedes Jahr in den Kategorien "Product Design", "DesignConcept" und "Communication Design" verliehen. Der Red Dot Award:Communication Design richtet sich an Agenturen, Designer undUnternehmen der ganzen Welt, die ihre Arbeiten in 18 Kategorieneinreichen können.Jedes der eingereichten Projekte wird individuell durch die Jurydiskutiert und bewertet. Gestaltungsqualität und Ästhetik, Umsetzungund verwendetes Medium, funktional-ästhetische Gesichtspunkte derArbeit sowie Originalität und Wiedererkennungswert spielen für dieWahl der Preisträger die ausschlaggebende Rolle. All das bietet dasOnline-Magazin des Geschäftsberichts 2016 und erhält deshalb indiesem Jahr den begehrten Red Dot.Design on Stage auf der Red Dot GalaIm Rahmen der Red Dot Gala werden am 27. Oktober 2017 imKonzerthaus in Berlin die kreativsten Köpfe der Kommunikationsbranchegeehrt. Der Online-Geschäftsbericht 2016 von Telefónica Deutschlanderhält dann auf der anschließenden Designers' Night im E-Werk Berlinfeierlich das Red Dot Zertifikat verliehen.Weitere Informationen:PressestelleTelefónica in DeutschlandStefanie Seidlitz+49 (0)89 2442 6223stefanie.seidlitz@telefonica.comOriginal-Content von: Telef?nica Deutschland Holding AG, übermittelt durch news aktuell