Telefónica Deutschland: Treffer! Widerstand überschritten – neue Chance!

An der Kursentwicklung können Sie sehen, dass wir einen Trade exakt beim Tief vom 07. Februar mit einem Kurs von 3,697 Euro vorgeschlagen hatten und der Kursanstieg seit dieser Trading-Idee zeigt Ihnen wieder einmal, dass wir mit unseren Trading-Tipps eine sehr hohe Trefferquote haben.

Die Aktie hat sich seit dem Tief zunächst steil nach oben entwickelt, legte dann Anfang März eine kleine Verschnaufpause ein und an den letzten beiden Tagen der Vorwoche erfolgte der Ausbruch. Wir sind bei dieser Aktie noch positiv gestimmt, denn der Widerstand ist geschafft und die Umsätze bewegen sich auf einem Allzeithoch-Niveau. Man muss den Eindruck haben, dass dort Großinvestoren am Werk sind. Trotzdem ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste, denn die Chartindikatoren zeigen eine überkaufte Situation und man sollte jetzt gut auf die Gewinne achten.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.