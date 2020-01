Telefónica Aktie: Der Datenhunger wächst!

Mobilfunknutzer haben einen immer höheren Bedarf an mobilen Daten. Das zeigt sich am Beispiel von Telefónica sehr deutlich. Am Donnerstag kündigte das Unternehmen an, im vergangenen Jahr erstmals mehr als 1 Exabyte über das eigene Mobilfunknetz transportiert zu haben. Das entspricht einer Milliarde Gigabyte. Damit liegt Telefónica sogar noch vor der Konkurrenz in Form von Vodafone und Telekom.

