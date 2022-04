Teledyne-Aktie: Das sieht gut aus!

Überblick Teledyne Technologies Inc (NYSE:TDY) meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2002 ein Umsatzwachstum von 64% gegenüber dem Vorjahr auf $1,32 Milliarden und verfehlte damit den Konsens von $1,33 Milliarden. Der Nettoumsatz im ersten Quartal enthielt 452,6 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Umsätzen aus der Übernahme von FLIR Systems, Inc. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 3,19 US-Dollar in 1Q21… Hier weiterlesen