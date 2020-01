Telecom PlusIst es endlich vollbracht, ?

Für die Aktie Telecom Plus stehen per 31.01.2020, 04:18 Uhr 1511.33 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Telecom Plus zählt zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Telecom Plus weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,53 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Multi-Dienstprogramme") von 3,51 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,02 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Telecom Plus liegt bei 49,3, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Telecom Plus bewegt sich bei 54,41. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 35,28 liegt Telecom Plus über dem Branchendurchschnitt (64 Prozent). Die Branche "Multi-Dienstprogramme" weist einen Wert von 21,54 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.