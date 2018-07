Telecom Liechtenstein sichert mit neuer Security-Lösung Flughafen Genf gegen Lauschangriffe und Störung über Mobilfunknetze ab (FOTO)

Vaduz (ots) -Telecom Liechtenstein (FL1) sichert mit neuer Security-LösungFlughafen Genf gegen Lauschangriffe und Störung über Mobilfunknetzeab- Flughäfen als kritische Infrastruktur und Drehscheibe sindbesonders häufig Ziel von Lauschangriffen bzw. Störungsversuchen- FL1 bietet aus Liechtenstein einzigartige Security-Dienstleistungzum Schutz vor Lauschangriffen und Störungen über mobile EndgeräteanUm seine Vorbereitung gegen Cyberattacken sicherzustellen undseinen Benutzern eine bestmögliche Sicherheit für ihreMobilkommunikation sicherzustellen, wird der Flughafen Genf ab sofortvon FL1 aus Liechtenstein gegen Lauschangriffe auf mobile Endgeräteabgesichert. Konkret werden sogenannte IMSI-Catcher (vorgetäuschteMobilfunkstationen) bzw. Störsender identifiziert, geortet,analysiert und Massnahmen getroffen. Durch die hohe Dichte an grosseninternationalen Organisationen und Botschaften im Raum Genf wird derFlughafen Genf als Drehscheibe besonders stark von exponiertenPersönlichkeiten mit streng vertraulichem Wissen frequentiert. Durchden Einsatz der Services von FL1 bietet der Flughafen Genf als ersterFlughafen seinen Gästen volle Integrität der Mobilfunknetze inkritischen Bereichen und kann daher dort einen erhöhten Schutz dermobilen Kommunikation wie auch der von Fluggästen, Mitarbeitern undSicherheitspersonal verwendeten mobilen Geräten selbst vorelektronischen Angriffen sicherstellen. Zudem bietet die TechnologieSchutz vor Störung des Betriebes, indem diese Angriffsversuchefrühzeitig erkannt und verhindert werden können."Wir sind als Dienstleister in der Lage, Spionage bzw. möglicheAngriffe auf sensible Bereiche zu erkennen und sogenannteIMSI-Catcher oder Störsender (Jammer) ausfindig zu machen. FL1 bietetdamit aus Liechtenstein heraus eine Security-Dienstleistung amgesamten DACH-Markt an, die insbesondere für kritische Infrastruktur,aber auch Industriebetriebe und Organisationen hohen Schutz vorLauschangriffen bietet", erklärt Mathias Maierhofer, CEO der TelecomLiechtenstein."Der Flughafen Genf will seinen Gästen bestmöglichen Schutz vorder Ausspähung von einzelnen Personen, bzw. dem Abhören vonMobilfunkgesprächen bieten. Zudem unternehmen wir grosseAnstrengungen, um eine Störung des Flugbetriebes oder desFlughafenbetriebes zu vermeiden. Die Technologie von FL1 ist dabeiein wichtiger Teil unseres Sicherheitskonzeptes", betont AndréSchneider, CEO des Flughafen Genf.Kritische Infrastruktur wie Flughäfen sind immer häufiger Zielevon Cyberattacken und elektronischen Angriffen. Dabei werdenMobilfunk- und GPS-Netzwerke attackiert und die Kommunikation (sowohlGespräche als auch Daten) entweder abgehört oder unterbunden. Zudemist Störung durch sogenannte Jammer, die jegliche Kommunikationlahmlegen, eine unterschätzte Gefahr. Diese Störsender können inFahrzeugen im Flughafenbereich aber auch an Drohnen angebracht werdenund damit rasch zum Einsatz gebracht werden. Innert wenigerAugenblicke kann so ein Angreifer entweder jegliche Kommunikation viaMobilfunk und somit auch die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation amStandort unterbinden bzw. einzelne Personen gezielt abhören oder dieGPS-Signale stören. Durch die Zusammenarbeit zwischen der BerlinerGSMK, dem Technologieführer im Bereich Mobilfunk-Netzsicherheit, undFL1 werden Sicherheitstechnologien, die bislang nurTelekommunikationsnetzbetreibern und staatlichen Behörden zugänglichwaren, nun erstmalig auch für Unternehmen und Organisationen als"Managed Service" verfügbar gemacht. «Wir können mit unseremSecurity-Angebot einen einzigartigen Schutz vor neuartigenAngriffswegen bieten», sagt Maierhofer.Über FL1 OverwatchFL1 Overwatch ist eine einzigartige Dienstleistung, die speziellauf den Schutz von Unternehmen oder informationssensiblen Personenausgerichtet ist. Dieser Service wird individuell auf dieAnforderungen der Kunden abgestimmt. Zu diesem Zweck werden imabzudeckenden Wirkungsbereich (z.B. Industriegelände,Regierungsgebäude oder ähnlich sensible Bereiche) stationäre Sensoreninstalliert. Erkennt das System verdächtige Veränderungen in denlokalen Mobilfunknetzen, schlägt es umgehend Alarm. Auf diese Weisespannt FL1 einen virtuellen Schutzschirm um die Kundenareale. DieKunden erhalten so effektiven Schutz für Industriestandorte,Forschungseinrichtungen, kritische Infrastruktur und Einzelpersonen.FL1 Overwatch meldet im Verdachtsfall identifizierte Spionageversucheauch direkt an die Mobile-Security Alarmzentrale in Liechtenstein. Indiesem europaweit agierenden Security-Operations-Center werdenumgehend Alarmierungsprozesse und Gegenmassnahmen eingeleitet. Sosind die Kunden optimal gegen mobile Spionageversuche geschützt underhalten eine effiziente Ergänzung zu ihren statischenSchutzeinrichtungen.Über FL1FL1 bedient Privat- sowie Geschäftskunden mit modernen Produktenaus Festnetz, Mobile, Internet und TV. Smarte ICT-Services undLösungen runden das Portfolio ab. Im Vordergrund stehen überzeugendeProdukte, kombiniert mit persönlichem Service, um dasMarkenversprechen «einfacherleben.» zu gewährleisten. Dank derstrategischen Partnerschaft mit der A1 Telekom Austria Group sind derZugang zu neuesten Technologien und eine internationale Vernetzungsichergestellt.Durch seine strategische Geschäftseinheit FL1 Cyber Securitystellt FL1 grossen nationalen sowie internationalen Organisationen inEuropa Managed Security Services der nächsten Generation ausLiechtenstein heraus zur Verfügung.Pressekontakt:Matthias Bieber, Mediensprecher FL1Tel: +423 794 62 62E-Mail: matthias.bieber@telecom.liOriginal-Content von: Telecom Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell