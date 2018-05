Telecom Italia steigert Umsatz und Gewinn wie erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Telecom Italia":

MAILAND (dpa-AFX) - Telecom Italia hat wegen guter Geschäfte im Heimatland und eines starken Wachstums in Brasilien Umsatz und Gewinn gesteigert.



Die Erlöse seien um ersten Geschäftsquartal um 2,7 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro gestiegen, teilte der italienische Telekomkonzern am späten Mittwochabend mit. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) legte um 1,8 Prozent auf 2 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich sprang der Gewinn sogar um 25 Prozent auf 250 Millionen Euro hoch. Mit dem Zahlenwerk traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen von Experten./he