Telecom Italia SPA Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Per 22.10.2021, 16:15 Uhr wird für die Aktie Telecom Italia Spa-milano am Heimatmarkt BrsaItaliana der Kurs von 0.33 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Integrierte Telekommunikationsdienste".

Unsere Analysten haben Telecom Italia Spa-milano nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Telecom Italia Spa-milano-Aktie ein Durchschnitt von 0,4 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.3319 EUR (-17,03 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,36 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,81 Prozent Abweichung). Die Telecom Italia Spa-milano-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Telecom Italia Spa-milano erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3 % ist Telecom Italia Spa-milano im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (4,44 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,44 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Telecom Italia Spa-milano erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -0,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um -16,95 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +16,56 Prozent im Branchenvergleich für Telecom Italia Spa-milano bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -12,21 Prozent im letzten Jahr. Telecom Italia Spa-milano lag 11,82 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.