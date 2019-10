Telecom Italia Aktie: Weichenstellung!

Weitere Suchergebnisse zu "Telecom Italia":

Spannend ist es derzeit bei der Telecom Italia S.p.A. (kurz „Telecom Italia") im Hinblick auf das oberste Management. Denn da der vorige Chairman of the Board Ende September zurückgetreten ist, steht eine Neubesetzung an. Am 21. Oktober soll sich das Board deshalb treffen, um über eine(n) Nachfolger(in) zu beraten. Man darf gespannt sein, was für eine Entscheidung dann getroffen werden wird.



