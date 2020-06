Telecom Argentina: Klartext!

An der Börse New York notiert die Aktie Telecom Argentina am 14.06.2020, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 9.96 USD. Die Aktie der Telecom Argentina wird dem Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

Die Aussichten für Telecom Argentina haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Telecom Argentina investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 6,99 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste einen Mehrertrag in Höhe von 2,54 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Telecom Argentina-Aktie hat einen Wert von 43,61. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (35,22). Auch hier ist Telecom Argentina weder überkauft noch -verkauft (Wert: 35,22), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Telecom Argentina.

3. Analysteneinschätzung: Telecom Argentina erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Sell" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 0 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Telecom Argentina vor. Telecom Argentina erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.