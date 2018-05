München (ots) - Die Tele München Gruppe (TMG) beteiligt sich ander Miniserie OPERATION DAMOKLES, die von der Produktionsfirma Kordes& Kordes Film produziert wird. Das vielfach ausgezeichneteUnternehmen hat ein besonderes Gespür für emotionale und sensibleThemen bewiesen und wurde durch den deutschen Filmpreisgewinner "VierMinuten" bald nach seiner Gründung bekannt - mit der Produktion eineshistorischen Films ist die Firma spätestens durch die Produktion desKinofilms "Poll" vertraut.Lars Montag ("Einsamkeit und Sex und Mitleid", "Tatort"-Reihe)wird bei dem deutsch-israelischen Agententhriller Regie führen. DieDrehbücher zur sechsteiligen Stundenserie schreiben Dirk Kämper("Kurt Landauer - der Mann der den 1. FC Bayern erfand","Tatort"-Reihe) und Lars Montag. Als Basis dienen die wahrenaußenpolitischen Begebenheiten in Deutschland zu Beginn der 1960erJahre, die nun erstmals den Rahmen für eine fiktionale Handlungbieten.Anfang der 1960er Jahre leben die Menschen in Deutschlandglücklich und beseelt vom Wirtschaftswunder, über die Vergangenheitmöchte niemand sprechen. Karl Richter, ein junger deutsch-stämmigerMossad-Agent, spioniert 1962 ein hochbrisantes Raketenprojekt inStuttgart aus. Er soll Informationen über deutsche Forscher liefern,die für ägyptische Rüstungsprojekte arbeiten, deren Ziel dieAuslöschung Israels ist. Als einziger Überlebender seiner imHolocaust ermordeten Familie hat Karl Deutschland mit dem Wunschverlassen, niemals zurückzukehren. Doch um seine Mission durchführenzu können, muss er sich mit seiner alten Heimat auseinandersetzen unddort mit den ehemaligen SS-Schergen, die nun in den Diensten des BNDstehen, zusammen arbeiten. Während sich der junge Mann zusehens indas gefährliche Intrigenspiel der Geheimdienste verstrickt,offenbaren sich Geheimnisse rund um seine schmerzvolle Vergangenheit,die ihn auf eine Zerreißprobe stellen. Zu spät erkennt Karl, dass eskeinen Weg zurück gibt...Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der TMG sagt: "Wir freuen unssehr, das Projekt bereits von Beginn an unterstützen zu können. Derinternationale Erfolg von Produktionen wie "Ku'damm 56", "UnsereMütter, unsere Väter" oder "Der gleiche Himmel" zeigen, dass Stoffeaus der deutschen Vergangenheit mit ihren politischen undgesellschaftlichen Strukturen ein weltweites Publikum ansprechen.OPERATION DAMOKLES ist ein dramatischer Thriller vor wahrenHintergründen, die für die meisten Zuschauern ein neues Kapitel derGeschichte aufschlagen."Alexandra Kordes & Meike Kordes, GeschäftsführendeGesellschafterinnen: "Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeitmit unseren begeisterten Partnern Herbert L. Kloiber und ProduzentinCosima von Spreti. Es ist großartig die TMG bei diesem aufwändigenhistorischen Projekt an unserer Seite zu wissen."Der Stoff OPERATION DAMOKLES ist in vielerlei Hinsichthochbrisant, denn das Spannungsfeld zwischen Deutschland, dem neugegründeten Staat Israel und den arabischen Staaten, das bis heute invielerlei Ausformungen die Krisen dieser Welt bestimmt, zeigt sich inOPERATION DAMOKLES in einem ersten mächtigen Konflikt Anfang der1960er Jahre.Die Probleme der damaligen Zeit gewinnen neue Bedeutung in einemEuropa, das sich im Zuge der Flüchtlingskrise sowie allseitserstarkenden rechten Kräften und ausländerfeindlichen Vorurteileneiner selbstkritischen Befragung seiner eigenen Moralvorstellungenund Werte unterziehen muss.Pressekontakt:Henriette GutmannLeitung Marketing & KommunikationTel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.deAnn-Kathrin KurkaJunior Marketing & PR ManagerTel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.deOriginal-Content von: Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell