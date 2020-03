Tele Columbus: Zusammenarbeit mit dem ZDF

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) geben heute eine umfassende Kooperationsvereinbarung bekannt.

Die getroffene Vereinbarung umfasst die "Verbreitung und Nutzung sämtlicher ZDF-Angebote in den Kabelnetzen der Tele Columbus-Gruppe". Tele Columbus ist damit in der Lage: "zukünftig alle Programme des ZDF in allen verfügbaren Auflösungen in ihr Netz einzuspeisen". Außerdem ist das die Grundlage für eine umfassende interaktive Nutzung



