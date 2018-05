Tele Columbus Analyse: Doji als mögliches Trendwendesignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

Liebe Trader,

Der Kabelanbieter Tele Columbus hat in dieser Woche um über 18 Prozent an Wert verloren, heute allerdings könnte bereits die Talsohle erreicht worden sein. Merklicher Widerstand gegen den vorausgegangenen Abverkauf regt sich unter Investoren. Erst in der vergangenen Woche hatte die Aktie von Tele Columbus zeitweise über der Marke von 8,00 Euro notiert. Auslöser waren die Übernahmepläne von Vodafone für ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten