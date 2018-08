Tele Columbus Aktie: Wieder unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

Nachdem Tele Columbus kürzlich die Prognose für das laufende Geschäftsjahr senkte, reagierten die Anleger darauf überraschend mit satten Kursgewinnen. Die konnten in den letzten Tagen auch zum größten Teil verteidigt werden, doch der Druck auf die Aktie nimmt am Freitag wieder zu. Bis zum Handel am Mittag verlor Tele Columbus um 3,7 Prozent an Wert und fiel damit auf einen Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.