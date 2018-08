Tele Columbus Aktie: Dreht sich der Wind?

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

Bei der Aktie von Tele Columbus ist nach drastischen Kursverlusten aktuell eine klare Gegenbewegung zu erkennen. Am Freitag nahm diese sogar enorm an Tempo auf, als es für das Papier um satte 15 Prozent nach oben ging. Zu begründen ist diese Entwicklung unter anderem mit positiven Analystenstimmen. So mancher Experte hält die Kursverluste nach dem Verschieben der Quartalszahlen für übertrieben.

Der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.