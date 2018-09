Tele Columbus Aktie: Ausverkauf in der neuen Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

Was manche Experten bereits letzte Woche vorhersagten, scheint sich am Montagmorgen zu bestätigen. Die Aktie von Tele Columbus kann ihre letzten Kursverluste nicht verteidigen und stürzt stattdessen erneut um 8,3 Prozent in die Tiefe. Es droht jetzt die Unterschreitung der vor allem psychologisch wichtigen Marke bei 3 Euro, was den Verkaufsdruck nicht eben verringern würde.

Leider ist die Wahrscheinlichkeit aber hoch, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.