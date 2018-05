TeleClinic: 121. Deutscher Ärztetag kippt ausschließliches Fernbehandlungsverbot / Vorhang auf für die Fernbehandlung (FOTO)

München (ots) -TeleClinic in Gesprächen mit Kostenträgern / Callcenter oderkostenpflichtige eRezepte aus dem Ausland keine Option fürDeutschland /Fernbehandlung erfordert Augenmaß und auf Sicht aucheRezepteAuf dem Deutschen Ärztetag wurde gestern der Weg fürFernbehandlungen in ganz Deutschland freigemacht. Die rund 76Millionen* Patienten in Deutschland erhalten damit Zugang zurärztlichen Behandlung via App, PC oder Telefon. Ein Ausweichen aufkostenpflichtige Anbieter aus dem Ausland ist damit nicht mehrnotwendig.Der Wegfall langer Wartezeiten auf Arzt-Termine oder inWartezimmern wird die Versorgungsqualität signifikant erhöhen", sagtKatharina Jünger von TeleClinic und kündigt an: "Wir stehen unteranderem in Verhandlungen mit kassenärztlichen Vereinigungen, um allenPatienten in Deutschland möglichst schnell die kostenloseFernbehandlung zu ermöglichen. Von anderen Modellen entscheiden wiruns im Wesentlichen darin, dass wir mit Kostenträgern kooperieren undPatienten Fernbehandlungen als Versicherungs- und Kassenleistungermöglichen".Die rund 200 TeleClinic-Ärzte bieten bereits seit 2016telemedizinische Fernberatungen. Seit Oktober 2017 sind auchFernbehandlungen in Baden-Württemberg erlaubt. "Die Entscheidung aufdem Ärztetag bestätigt unseren Ansatz. Wir sind kein kommerziellesAngebot, das Ärzten hierzulande Konkurrenz macht. Vielmehr ermöglichtTeleClinic deutschen Ärzten, über seine Plattform Fernbehandlungenanzubieten. Grundsätzlich sind dabei auch eRezepte möglich.Privatversicherte können diese in Baden-Württemberg bereits erhalten.Wir können schnell hochskalieren und rechnen mit einem enormenWachstum für die mit uns kooperierenden Ärzte", sagt Jünger. Voneiner Abwanderung ins Ausland, um hierzulande geltende Regelungen zuumschiffen, hält sie nichts: "Innovationen sollten gemeinsam mit derÄrzteschaft, den Kostenträgern und den Apotheken realisiert werden.Wir stehen für eine Fernbehandlung mit Augenmaß."Jünger geht davon aus, dass künftig ein nicht unbedeutender Teilder jährlich 700 Millionen Behandlungsfälle** rein online abgewickeltwerden könnte. Erfahrungen aus der Schweiz haben gezeigt, dass rundein Drittel aller telemedizinischen Arztkonsultationen abschließendonline abgewickelt werden können: "Dafür brauchen wir aber keineCallcenter. Das würde im Ergebnis zu einer Zwei-Klassen-Ärzteschaftführen. Wir setzen auf die niedergelassenen Ärzte, die über uns ohneInvestitionen in teure Software Fernbehandlungen anbieten können",erläutert Jünger.Allerdings mahnt sie: "Wem es mit einer Modernisierung desGesundheitswesens ernst ist, der wird um das eRezept auf Dauer nichtherumkommen. Die Fernbehandlung wird vor allem dann für Deutschlandein Erfolg, wenn die Patienten auch digitale Rezepte erhaltenkönnen." Dass das rechtskonform in Deutschland möglich ist, hatTeleClinic bereits bewiesen: Das GesundheitsministeriumBaden-Württemberg hat dem Start-up die Genehmigung für eRezepteerteilt.Die bundesweite Umsetzung der Fernbehandlung wird nach JüngersEinschätzung schnell gehen: "Baden-Württemberg hat den Anfang gemachtund Schleswig-Holstein ist bereits nachgezogen. Wir glauben nicht,dass es im Sinne der Landesärztekammern ist, ihre Ärzte im Wettbewerbgegenüber den Kollegen zu benachteiligen. Deshalb rechnen wir miteiner schnellen Adaption der Musterberufsordnung in den einzelnenBundesländern", erklärt Jünger.*2015 suchten 93,1 % aller Menschen in Deutschland (entspr. rund 76Millionen) mindestens einmal die Praxis eines niedergelassenen Haus-oder Facharztes auf. Quelle: Arztreport der Barmer.** Quelle: Arztreport der BarmerPressekontakt:public performance | Miriam Piecuch | Hegestrasse 40 |20251 HamburgT +49 ((0)40 23 80 12 83 | Mobil: 0174 321 7551 |Mail mp@publicperformance.deOriginal-Content von: TeleClinic, übermittelt durch news aktuell