Teladoc hatte 1 wichtige Kennzahl sowohl für Bullen als auch für Bären

Weitere Suchergebnisse zu "ARK Web x.0 ETF":

Wichtige Punkte

Eine Zahl könnte bedeuten, dass die Dinge nicht wieder so werden, wie sie waren.

Eine andere zeigt, dass sich das Unternehmen mit seinen Übernahmen verzettelt.

Aktien werden von Themen bedingt. Obwohl die langfristige Performance davon abhängt, wie viel ein Unternehmen verdient, spiegelt der Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt die Geschichte wider, die die Marktteilnehmer glauben wollen. Das ist der Grund, warum es auf den Märkten Käufer und Verkäufer gibt. Sie glauben unterschiedliche Dinge über die Zukunft.

Die Geschichte von Teladoc Health (WKN:A14VPK) ist in den letzten zwei Jahren komplizierter geworden. Was früher ein virtueller Gesundheitsanbieter mit knackigem Wachstum war, hat sich in die mögliche „Zukunft des Gesundheitsbereichs“ und eine der größten Positionen von Cathie Woods ARK Innovation ETF (WKN:A14Y8H), ARK Next Generation Internet ETF (WKN:A14Y8J) und ARK Genomics Revolution ETF (WKN:A14Y8G) verwandelt. Nach einer enormen Übernahme und Massenimpfungen sehen andere einen schwierigen Weg zur Gewinnspanne für die Aktie. Die Ergebnisse zum zweiten Quartal werden wahrscheinlich keine Meinungen ändern.

Auslastung steigt weiter an

Eine der wichtigsten Fragen, die sich aus der Pandemie ergeben, ist, ob sich das Verhalten der Verbraucher dauerhaft verändert hat. Die meisten Menschen erwarten, dass Essenslieferungen, E-Commerce und Telearbeit im Vergleich zum Wachstumstempo im Jahr 2020 langsamer werden. Es ist nur natürlich, dass einige Menschen zurück in Restaurants, Einkaufszentren und Büros strömen würden, wenn diese sicherer sind.

Das scheint besonders auf Arztpraxen zuzutreffen. Virtuelle Besuche wurden letztes Jahr zur Norm, aber die Patienten wollen ihre Ärzte persönlich sehen – oder doch nicht? Teladoc sieht, dass die Auslastung – der Prozentsatz seiner Mitglieder, die virtuelle Besuche in Anspruch nehmen – weiter ansteigt.

Zeitraum Nutzung Q2 2021 21,5 % Q1 2021 19,6 % Q4 2020 17,7 % Q3 2020 16,5 % Q2 2020 16 % Q1 2020 13,4 %

DATENQUELLE: TELADOC HEALTH

Für diejenigen, die erwarten, dass die Dinge wieder so werden, wie sie waren, gibt es noch keine Anzeichen dafür. Trotz des Rückgangs der Besuche im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten, nehmen Spezialbehandlungen und nicht-infektiöse Krankheiten jetzt mehr Visiten ein. Im zweiten Quartal waren 80 % der Mitgliederbesuche wegen nicht-infektiöser Krankheiten, verglichen mit 50 % vor COVID. Das ist ein großartiges Zeichen dafür, dass die Plattform in den Gesundheitsentscheidungen seiner Mitglieder verankert ist.

Die Fusion mit Livongo ist ein Hemmschuh

Wachstum und Kundenbindung sind nur dann von Vorteil, wenn die Wirtschaftlichkeit funktioniert. Für Teladoc bedeutet das, dass mehr Mitgliedern und Dienstleistungen zu mehr Einnahmen als Kosten führen sollte. Es ist auf dem richtigen Weg. Die Bruttomarge stieg von 60,6 % für die ersten sechs Monate des Jahres 2020 auf 67,4 % in diesem Jahr. Ebenso ist das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit dem Wachstum stetig gestiegen.

Zeitraum Umsatz Umsatzwachstum Ber. EBITDA-Marge EBITDA-Marge RJ21 957 Mio. USD 127 % 12,9 % (6,6 %) 2020 1,09 Mrd. USD 98 % 11,6 % (40 %) 2019 553 Mio. USD 32 % 5,7 % (7,5 %) 2018 418 Mio. USD 79 % 3,2 % (8,4 %)

DATENQUELLE: TELADOC HEALTH.

Das sind die bereinigten Zahlen. Die unbereinigten Zahlen erzählen eine andere Geschichte. So gesehen hat das Unternehmen im ersten Halbjahr 2021 333,5 Millionen US-Dollar verloren. Das ist viel mehr als die 55,3 Millionen US-Dollar, die es in den gleichen sechs Monaten des letzten Jahres verloren hat. Ein Großteil des Unterschieds hängt mit der Übernahme von Livongo zusammen, einem Unternehmen für das Management chronischer Krankheiten.

In Anbetracht seiner großen Ambitionen für die „ganzheitliche Pflege“ ist der 18,5 Milliarden US-Dollar teure Kauf gerechtfertigt. Aber die Kosten übersteigen weiterhin jeden kurzfristigen finanziellen Nutzen. Seit dem Abschluss des Deals Ende Oktober hat Teladoc 780 Millionen US-Dollar an Livongo-bezogenen Ausgaben für aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Steuern, Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten und Schuldentilgung ausgewiesen. Die Aktionäre müssen hoffen, dass das bald ein Ende hat. In diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass jetzt 156 Millionen Aktien im Umlauf sind, ein Anstieg von 104 % im Vergleich zum letzten Jahr.

Was einen Markt ausmacht

Irgendwann werden die Übernahmekosten nachlassen und der Vorteil, Livongo im Portfolio zu haben, sollte sich bemerkbar machen. Fürs Erste müssen sich die Aktionäre mit chaotischen Bilanzen und den Anpassungen des Managements auseinandersetzen, die auf eventuelle Gewinne hindeuten.

Für andere zeigen die Ausgaben ein Unternehmen, das einfach mehr abgebissen hat, als es kauen konnte, gefangen in einem Zyklus der Verwässerung der Aktionäre, um die Wachstumsthese am Leben zu erhalten. Die gleichen Zahlen, aber eine andere Geschichte. Der Kampf zwischen den Bullen und Bären bei Teladoc wird wahrscheinlich bis weit ins Jahr 2022 hinein andauern.

Der Artikel Teladoc hatte 1 wichtige Kennzahl sowohl für Bullen als auch für Bären ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Jason Hawthorne auf Englisch verfasst und am 08.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2021